В Махачкале и Владикавказе закрыли аэропорты из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорты Махачкалы и Владикавказа временно закрыли по решению Росавиации. Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Аэропорт Владикавказа закрыт с 06:17, воздушная гавань Махачкалы — с 06:59.
Ночью на территории регионов Северного Кавказа объявили угрозу атаки вражеских беспилотников. В Ставропольском крае ее сняли, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии продолжает действовать.