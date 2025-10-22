Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Махачкале и Владикавказе закрыли аэропорты из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорты Махачкалы и Владикавказа временно закрыли по решению Росавиации. Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аэропорт Владикавказа закрыт с 06:17, воздушная гавань Махачкалы — с 06:59.

Ночью на территории регионов Северного Кавказа объявили угрозу атаки вражеских беспилотников. В Ставропольском крае ее сняли, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии продолжает действовать.

Мария Хоперская

