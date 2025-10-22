При ремонте в Нижнем Тагиле нашли немецкий снаряд времен ВОВ

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во время ремонтных работ нашли немецкий артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили в Росгвардии Уральского округа. После сообщения об опасной находке на место прибыли взрывотехники ОМОН «Рассвет» Росгвардии Свердловской области.

Фото: Росгвардия Уральского округа

Специалисты установили, что это корпус немецкого осколочно-фугасного снаряда для 150-мм тяжелого пехотного орудия. Внутри снаряда не было взрывчатых веществ, следы коррозии указывали на его многолетнее пребывание корпуса в земле. Росгвардейцы тщательно обследовали находку, сделав вывод, что она не представляет опасности.

Напомним, в августе недалеко от Екатеринбурга сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Малахит» (Росгвардия) обезвредили артиллерийский снаряд, который нашел местный житель во время прогулки по лесу.

Ирина Пичурина