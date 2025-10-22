В Краснодаре арендодатели в lll квартале снижали ставки на квартиры на 10%

В третьем квартале 2025 года в 44% объявлений о долгосрочной аренде квартир в Краснодаре собственники снижали цену в среднем на 10%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда». По доле объявлений со скидкой город возглавил рейтинг среди всех российских мегаполисов.

Наиболее заметное снижение отмечалось в сегменте студий — в среднем 10,2% (49,2% объявлений), для однокомнатных и двухкомнатных квартир средний дисконт составил 10%, а для трехкомнатных — 9,1%. В 53,1% объявлений стоимость не менялась, и лишь в 2,9% она повышалась в среднем на 6,5%.

По данным «Яндекс Аренды», в городах-миллионниках средняя доля объявлений с понижением стоимости составила 30,1%, со средним дисконтом 9,2%. Краснодар также вошел в пятерку городов с самой значительной скидкой в объявлениях наряду с Казанью, Воронежем, Челябинском и Самарой.

Руководитель сервиса Роман Жуков отмечает, что снижение ставок связано с высокой сезонной активностью арендаторов: собственники шли на дисконт, чтобы быстрее найти жильцов и не превышать сроки сдачи квартир.

Нурий Бзасежев