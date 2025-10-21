Основан в 2023 году в Санкт-Петербурге. Среди ключевых наименований — шампунь, восстанавливающая маска, термозащитный спрей и скраб-маска с охлаждающим эффектом. Формулы средств разрабатываются с учетом pH-баланса, биохимии волос и принципов бережного очищения. В составах — натуральные масла, протеины пшеницы и сои, экстракты растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rhett Фото: Rhett