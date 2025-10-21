Главные новости за 21 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Завершилось судебное разбирательство одной из самых громких автоаварий этого года. Военный и боец ММА Рамазан Гаджимурадов получил девять лет колонии общего режима — в феврале он, пьяный и уже лишенный прав, на BMW X7 со скоростью 140 км/ч врезался в машину скорой помощи в Белгороде и убил двух фельдшеров.

Сегодня же Верховный суд отказал воронежской судье Светлане Мальцевой и не отменил разрешение Высшей квалификационной коллегии судей возбудить в отношении нее уголовное дело о взятках. Издание «Право.ru» со ссылкой на обнародованные на заседании ВККС материалы следствия сообщало, что речь идет о «благодарности» за нужные решения по делам о банкротствах.

В одно из предприятий области врезался украинский беспилотник — здание получило повреждения.

Губернатор Александр Хинштейн раскрыл интригу вокруг реформы курского областного правительства. Число министерств сократится с 24 до 17, зампредов правительства больше не будет, зато количество вице-губернаторов вырастет с шести до восьми.

ОЭЗ «Липецк» продолжает совершенствовать инфраструктуру — объявлен конкурс на строительство ливнево-промышленной канализации на елецкой площадке. Начальная цена — 291,7 млн руб.

В налоговой службе рассказали, что с января по сентябрь Орловская область дала в консолидированный бюджет страны 46 млрд руб., и это на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Официальная инфляция с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го составила почти столько же — 8,53%.

При этом в облсовет поступил проект регионального бюджета: предполагается, что в следующем году дефицит составит 934,2 млн руб.

Московский «Жилстройпроект» за 72 млн руб. разработает очередной проект реконструкции многострадальной тамбовской филармонии, ремонт которой продолжается уже 13 лет. Подмосковный «ЦХД Инжиниринг» должен был завершить эту эпопею еще в 2023 году, но попал под наблюдение — на первую ступень банкротства. В марте после обращения губернатора Евгения Первышова следственный комитет возбуждал уголовное дело о хищении, но чем оно закончилось, неизвестно.

