В Курске не нашли подрядчика для строительства насосной станции за 117 млн

Аукцион по поиску подрядчика для строительства канализационной насосной станции (КНС) в Курске на улице Смородиновая был признан несостоявшимся. На него была подана только одна заявка, но она не соответствовала требованиям. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена составляла 117,1 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. До 4 декабря 2026 года подрядчику необходимо было заложить фундамент, возвести стены и кровлю, установить оборудование для систем водоснабжения и водоотведения, выполнить работы по благоустройству участка. Гарантийный срок должен был составить пять лет. 8096698

В октябре прошлого года торги на строительство КНС в Курске за 89,7 млн руб. выиграло местное ООО «Промстрой» Евгения Косматых.

