Средняя загрузка средств размещения в Новороссийске в июне–августе 2025 года составила 76%. Туристический поток в город за летний сезон составил около 122,2 тыс. Человек.

В Новороссийске определен подрядчик, который займется восстановлением многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва бытового газа в июле.

Директор СВР Сергей Нарышкин озвучил, что британская разведка может быть причастна к возможной подготовке диверсий в акваториях Балтийского и Черного морей.

В Новороссийске продолжаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона. За 20 октября в городе запитали 390 объектов, из них 287 — многоквартирные дома.

Глобальное потепление может стать причиной сокращения популяции холодолюбивых обитателей Черного моря. Толщина кислородного слоя уменьшается, а прослойка холодной воды полностью исчезла.