Nikk Mole
Nikk Mole — косметическая марка с собственным современным заводом в Москве, созданная десять лет назад чемпионкой мира по макияжу, блогером-миллионником Милой Клименко
В ассортименте — декоративная косметика, кисти и аксессуары для макияжа, косметика для ухода за лицом и телом, профессиональная линия для оформления бровей. Бестселлерами Nikk Mole являются полимерная термотушь в дизайнерских тубах с встроенным зеркалом, тональный крем «Идеальная кожа» и стойкие карандаши для губ.
Фото: Nikk Mole