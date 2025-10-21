В ассортименте — декоративная косметика, кисти и аксессуары для макияжа, косметика для ухода за лицом и телом, профессиональная линия для оформления бровей. Бестселлерами Nikk Mole являются полимерная термотушь в дизайнерских тубах с встроенным зеркалом, тональный крем «Идеальная кожа» и стойкие карандаши для губ.

