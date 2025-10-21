В Черноземье 22 октября ожидается снег с дождем, от +2°C до +8°C

В среду, 22 октября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность с осадками в виде дождя и снега. Температура будет варьироваться от +2°C до +8°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачно, возможны осадки в виде дождя и снега, температура составит +2°C. Днем ожидается облачная погода, без осадков, воздух прогреется до +7°C.

В Воронеже ночью прогнозируются облачность и снег с дождем при +3°C. Днем возможна облачность с небольшим дождем при +6°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачность, а также снег с дождем. Температура опустится до +3°C. В дневное время будет облачно при +7°C, без осадков.

В Липецке в темное время суток будет облачно, также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем прогнозируется облачность с небольшим дождем. Ночью — +3°C. Днем — +8°C.

В Орле ночью будет облачно при +2°C, без осадков. Днем — облачно с прояснениями при +8°C, без осадков.

В Тамбове ночью ожидается облачность, временами будут небольшие осадки в виде дождя и снега при +3°C. Днем синоптики прогнозируют облачность с небольшим дождем, +8°C.

Кабира Гасанова