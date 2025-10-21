Стало известно, откуда туристы чаще всего приезжают в Новороссийск

В Новороссийск едут отдыхать гости из Краснодарского края, столицы и соседних регионов. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в управлении курортов и туризма.

Как отметила начальник управления Лариса Григорьян, Новороссийск пользуется наибольшей популярностью у приезжих из других городов и районов Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в министерстве курортов Краснодарского края заявили, что в период с января по сентябрь 2025 года Новороссийск посетили более 230 тыс. человек. По уточненным данным городского управления туризма, на 30 сентября турпоток в Новороссийске превысил 1,1 млн человек.

«Ожидаем, что к концу года сохраним тот же темп роста, что и в течение года»,– подчеркнула Лариса Григорьян.