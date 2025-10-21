На Черноморском побережье создадут мобильную лабораторию для изучения дельфинов

Природоохранный фонд «Природа и люди» запустил проект по мониторингу состояния дельфинов в акватории Черного моря. Инициатва предполагает создание первой в России мобильной лаборатории, которая позволит оперативно выезжать на места обнаружения морских млекопитающих, проводить осмотр, брать биоматериал и при необходимости проводить патологоанатомические исследования.

Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Черное море отличается уникальными природными условиями: при глубине более 2 тыс. м жизнь сосредоточена только в верхнем слое воды, не превышающем 100–150 м. Здесь обитают три вида китообразных, включая занесённых в Красную книгу морскую свинью и афалину. На их популяции воздействуют загрязнение воды, сокращение кормовой базы, гибель в рыболовных сетях и природные эпизоотии.

«Ежегодная гибель дельфинов на побережье Черного моря, в том числе на побережье Краснодарского края — серьезная и недооцененная проблема, свидетельствующая о постоянном и системном давлении на всю экосистему», — пояснила эксперт фонда Варвара Левицкая.

По словам представителя АНО «Дельфа» Татьяны Денисенко, мобильная лаборатория позволит быстро фиксировать случаи гибели животных и обеспечивать биологическую безопасность при исследованиях.

Финансовую поддержку проекту оказывает кондитерская компания «Мон’дэлис Русь».

Фонд будет сотрудничать с научными и образовательными организациями, включая Институт океанологии РАН и МГАВМиБ имени Скрябина. Первые результаты исследований ожидаются к середине 2026 года.

Екатерина Голубева