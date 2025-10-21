В Калининградской области приняли законопроект об ограничении работы «наливаек»

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли законопроект об ограничении реализации алкоголя в «наливайках». Он начнет действовать с марта 2026 года, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Речь идет о заведениях, расположенных в жилых домах и в местах рядом. Под видом баров они продавали алкоголь после 21:00. Работа «наливаек» не устраивала жителей региона, они жаловались на шум и агрессивное поведение посетителей этих заведений. К тому же зафиксирован рост нарушений за распитие алкоголя в запрещенных местах.

«Принятый сегодня законопроект – один из шагов в решении этого вопроса. Ограничение времени продажи в "наливайках" начнёт действовать с марта 2026 года — алкоголь будет запрещено продавать с 21:00 до 11:00»,— написал господин Беспрозванных.

В Петербурге аналогичный закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Это позволило закрыть уже несколько заведений, которые не попали под параметры мест общественного питания, имеющих право на продажу алкоголя.

Татьяна Титаева