В Волгоградской области хирург пойдет под суд за смерть пациента

Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 42-летнего врача-хирурга одной из городских больниц уголовное дело о причинении по неосторожности смерти пациенту (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пациент скончался в результате травмы селезенки пункционной иглой при проведении пункции левой плевральной полости. На это указывает судебно-медицинское исследование.

Прокуратура Волжского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов