Дистрибутор марки электромобилей Evolute ищет второго дилера в Санкт-Петербурге

Российско-китайский бренд Evolute намерен расширить свою дилерскую сеть в Петербурге. В настоящий момент дистрибутор марки находится в поисках второго дилера, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает автоэксперт Денис Гаврилов, в этом году бренд, выпускающий электромобили и гибриды, показывает в Петербурге более высокие результаты продаж, нежели в 2024-м. Так, за девять месяцев в городе уже реализовано в два раза больше автомобилей Evolute, чем за весь прошлый год — 126 регистраций новых машин за январь-сентябрь против 60 за весь 2024 год. При этом даже такой результат позволяет Evolute занимать лишь 44-е место по общему объему продаж в Петербурге.

Более половины продаж марки (55%) в городе приходится на гибридный кроссовер i-Space.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что спрос на электромобили с пробегом в Петербурге за этот год вырос на 54%.

Андрей Цедрик