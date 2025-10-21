«Черноморец» сыграл вничью с «Нефтехимиком» и сохранил 13-е место в турнирной таблице

Футболисты новороссийского «Черноморца» завершили матч 15-го тура Первенства России против нижнекамского «Нефтехимика» вничью — 1:1. Встреча прошла 20 октября на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Счет на 20-й минуте открыл полузащитник гостей Давид Кокоев. На 50-й минуте Саид Алиев, получив передачу от Ильи Жигулева, сравнял результат.

«Черноморец» активно шел вперед и владел инициативой, однако вырвать победу не удалось. После двух поражений подряд команда Вадима Евсеева набрала очко, но осталась на 13-й строчке.

Следующий матч новороссийцы проведут 25 октября дома против «Челябинска», занимающего шестое место в турнирной таблице.

Екатерина Голубева