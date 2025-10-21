Школы Анапы получили два новых автобуса по краевой программе

Автопарк образовательных учреждений Анапы пополнился двумя школьными автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Торжественная передача техники прошла в Краснодаре, ключи вручила исполняющая обязанности вице-губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Делегацию от Анапы возглавила вице-мэр Наталья Рябоконь.

Муниципалитет получил автобусы марки ПАЗ, оснащенные тахографами и отечественной системой навигации. Поставка осуществлена в рамках краевой программы «Развитие образования».

Один из автобусов заменит транспорт с истекшим сроком эксплуатации, второй позволит расширить маршруты подвоза школьников. В администрации Анапы уточнили, что новая техника будет передана на баланс хозяйственно-эксплуатационной конторы управления образования.

Екатерина Голубева