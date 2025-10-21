Петербургская школьница получила 600 тыс. рублей компенсации за травму на льду

В пользу 11-летней петербурженки взыскали 600 тыс. рублей из-за полученной на льду травмы. Добиться выплаты помогла прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, на пути в школу 15 января 2025 года жительница Пушкинского района поскользнулась на ледяных бетонных плитах, расположенных между домами 11/6 и 9 на ул. Архитектора Данини. В результате падения школьница получила компрессионный перелом позвонков, нуждалась в длительном лечении и реабилитации.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснили, что к инциденту привела ненадлежащая уборка территории со стороны ТСЖ «Империал-Стройинвест». Прокурор района направил в суд иск о взыскании с товарищества компенсации морального вреда. Требования удовлетворили.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка отсудила полмиллиона после падения на льду у станции «Проспект Славы».

Татьяна Титаева