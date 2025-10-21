Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости более чем на четверть за III квартал

По итогам третьего квартала текущего года девелоперская группа «Эталон» нарастила продажи недвижимости на 27% — до 46,9 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В натуральном выражении компания увеличила продажи за квартал на 11% — до 175,2 тыс. кв. м в годовом сопоставлении, уточняется в сообщении ГК «Эталон».

Средняя цена квадратного метра в проектах девелопера в III квартале года выросла на 12% по сравнению со вторым — до 267 тыс. рублей. Это произошло на фоне увеличившейся доли московских проектов (с 31% до 54% квартал к кварталу), а также бизнес- и премиум-сегмента (с 33% до 54% кв./кв.). Доля ипотечных сделок составила 30%.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года группа «Эталон» реализовала 295,7 тыс. кв. м жилья, что на 23% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении продажи у компании сократились до 62,2 млрд рублей.

Подробнее о результатах девелопера за полгода — в материале «Ъ-СПб» «"Эталон" сокращает продажи».

Андрей Цедрик