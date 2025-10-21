Глава Новороссийска назвал вандализмом взрыв петарды на спортивной площадке

В Новороссийске камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв пиротехнического изделия на спортивной площадке у дома на Анапском шоссе. Инцидент произошел в непосредственной близости от ребенка, находившегося на площадке, и привел к повреждению покрытия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

«Это настоящий акт вандализма, а пугать жителей звуками взрыва в нынешней обстановке тем более недопустимо»,— отметил господин Кравченко.

По его словам, из-за происшествия дополнительное повреждение получило и без того изношенное резиновое покрытие площадки. Управляющей компании поручено провести восстановительные работы и привести территорию в надлежащее состояние.

Полное обновление покрытия запланировано на лето 2026 года. Кроме того, администрация намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о причинении вреда общедомовому имуществу.

Екатерина Голубева