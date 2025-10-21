Британская разведка может готовить диверсии в Черном и Балтийском морях. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании СОРБ в Самарканде, его речь опубликовала на официальном сайте СВР.

Директор СВР Сергей Нарышкин озвучил, что британская разведка может быть причастна к возможной подготовке диверсий в акваториях Балтийского и Черного морей.

«Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях»,— говорится в тексте речи Сергея Нарышкина.

София Моисеенко