Четверо детей повредили имущество волгоградца, полиция проводит проверку

В Николаевском районе Волгоградской области сотрудники полиции приступили к проверке по факту инцидента с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В обращении в полицию житель одного из сельских поселений 9 октября этого года рассказал, что неизвестные повредили имущество на территории его дома. Выяснилось, что к этому причастны четверо детей в возрасте от шести до девяти лет.

Согласно предварительным сведениям, совершению противоправных действий несовершеннолетними предшествовало сделанное заявителем в их адрес замечание. Сотрудники полиции составили в отношении законных представителей детей протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Павел Фролов