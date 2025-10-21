Поставки импортных луковиц тюльпанов в Удмуртию выросли на 85% с начала года

В Удмуртию с начала года ввезли 1,2 млн. шт. импортных луковиц тюльпанов из Москвы, происхождением из Германии, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

9 октября специалисты управления провели досмотр партии из 625,2 тыс. шт. луковиц, поступивших из Москвы. По результатам контроля нарушений не выявлено, карантинные организмы отсутствуют.

Напомним, почти 400 тыс. импортных срезов цветов и 6,6 тыс. штук горшечных растений ввезено в Удмуртию с начала года. Основные поставщики — Нидерланды, Эквадор, Италия, Коста-Рика и Мексика. Объем импорта увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Анастасия Лопатина