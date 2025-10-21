В Новороссийске выбран подрядчик для восстановления дома после взрыва газа

В Новороссийске определен подрядчик, который займется восстановлением многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва бытового газа в июле. Как сообщили «Новороссийскому рабочему» в управлении городского хозяйства, контракт планируют заключить 24 октября.

В результате взрыва были повреждены 21 квартира, три — существенно. Погиб один человек. Жители сообщают, что выгоревшие квартиры остаются открытыми. По словам одной из жительниц, мусор вывезли около десяти дней назад, но доступ в поврежденные помещения не ограничен, туда продолжают заходить посторонние. Собственники обеспокоены тем, как переживут зиму при затягивании восстановительных работ.

Кроме того, муниципальные власти сократили финансирование восстановления домов, поврежденных при атаке БПЛА в ночь на 3 мая. Вместо 12,8 млн руб. на эти цели предусмотрено 6,6 млн руб.: 5,3 млн руб. направят на ЖК «Кристалл», 1,3 млн руб. — на ЖК «Аврора». Остальные средства должны выделить застройщики. Постановление подписал глава города Андрей Кравченко.

Екатерина Голубева