Прокуратура Октябрьского района Саратова контролирует работы на теплосетях

Прокуратура Октябрьского района Саратова поставила на контроль ход проведения ремонтных работ на теплосетях на улицах Астраханская и Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В связи с ремонтными работами сегодня, 21 октября, приостановлена подача отопления и горячей воды более чем в 70 многоквартирных домах. На место их проведения выезжал прокурор района Илья Апарин.

В администрации Октябрьского района Саратова состоялось заседание штаба по отопительному сезону. Участие в нем приняли представители ПАО «Т Плюс» и управляющих компаний. Как только специалисты ресурсоснабжающей организации завершат аварийные работы, стабилизируются температурные параметры.

Павел Фролов