GloraX объявляет старт продаж в проекте GloraX Урицкого в Казани

Федеральный девелопер GloraX открывает продажи в своём третьем проекте в Казани — GloraX Урицкого, расположенном в Московском районе. Продуманная концепция комплекса бизнес-класса и ограниченное предложение новых проектов в локации делают квартиры в GloraX Урицкого выгодной покупкой как для собственного проживания, так и для инвестиций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Проект реализуется в Московском районе с уже сложившейся инфраструктурой — здесь большое количество дошкольных и образовательных учреждений, есть медицинские центры, спортивные секции, стадион, торговые центры и супермаркеты. В радиусе 7–15 минут находятся пять детских садов, школа и две гимназии. Благодаря такому окружению проект особенно привлекателен для семей.

Район славится своими зелёными пространствами — многочисленные скверы и парки создают атмосферу уюта и уединения. В шаговой доступности от комплекса расположен парк имени Урицкого.

Всего за пять минут можно дойти до транспортного узла «Северный вокзал» со станцией метро, что обеспечивает удобное сообщение с другими районами города. Такое расположение позволяет сочетать динамику мегаполиса с комфортом частной жизни.

На участке площадью 1,2 га будут построены три корпуса («А», «Б» и «В») переменной этажности — от 8 до 20 этажей. В проекте предусмотрено 543 квартиры разнообразных планировок — от функциональных студий до просторных четырёхкомнатных квартир площадью до 82,6 кв. м.

Однокомнатные квартиры располагают площадью от 30,6 до 48,5 кв. м и включают лоты с гардеробными, окнами на две стороны, а также эксклюзивные варианты с собственной террасой площадью 34 кв. м. В двухкомнатных квартирах предусмотрены планировки с двумя санузлами и угловым остеклением, обеспечивающим обзор на 180 градусов. Семейные трёхкомнатные лоты площадью до 79,3 кв. м спроектированы с мастер-спальней, просторной кухней и террасой. Все лоты передаются с предчистовой отделкой White Box*.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

GloraX Урицкого — современный жилой комплекс бизнес-класса, объединяющий комфорт, безопасность и технологичность. Архитектура выполнена в лаконичном стиле с гармоничным сочетанием оттенков травертина и металла цвета латуни, подчёркивающих выразительную геометрию зданий. На благоустроенной территории появятся зоны отдыха и спорта, детские площадки и зелёные насаждения. Комплекс оснащён интеллектуальной системой «умный дом», видеонаблюдением, устойчивым Wi-Fi и контролем доступа через мобильное приложение.

Для удобства жителей предусмотрены встроенный детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и комьюнити-центр, а также коммерческие помещения на первых этажах под кафе, магазины и предприятия сферы услуг.

Проект включает двухуровневый паркинг на 300 машино-мест, на минус 1-м этаже предусмотрены кладовые помещения площадью до 7,9 кв. м. На территории комплекса появится также плоскостная гостевая парковка на 19 машино-мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2028 года.

* White box («Вайт бокс») — предчистовая отделка квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ Эридан.

АО «ГЛОРАКС»