В Пензе установят еще четыре электрозаправочные станции

В Пензе в ближайшее время появятся еще четыре электрозаправочные станции (ЭЗС), одну установят в Городище. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, в областном центре новые быстрозарядные станции установят в микрорайоне Кривозерье, на улицах Мира, Бакунина, Ново-Казанской. Мощность каждой из них превышает 149 кВт.

Как отметил господин Мельниченко, речь идет об ЭЗС российского производства. Субсидии на возмещение части затрат инвесторам предоставят по линии нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Общее количество ЭЗС в Пензенской области с учетом новых составит 20. На сегодняшний день в регионе насчитывается 146 транспортных средств с электродвигателями и 486 — с гибридной силовой установкой.

Выпуском ЭЗС занимается АО «Пензаспецавтомаш». Олег Мельниченко лично ознакомился с производством несколько месяцев назад. В течение трех лет компания намерена произвести порядка 2 тыс. станций мощностью от 120 до 360 кВт.

Павел Фролов