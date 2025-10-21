Жителя Удмуртии обвинили в убийстве и сокрытии тела собутыльника в лесу

На 46-летнего жителя поселка Ува в Удмуртии возбудили уголовное дело по обвинению в убийстве (ст. 105 УК) приятеля во время распития спиртного, тело которого после расправы, считает следствие, он закопал в лесополосе, сообщили в СУ СКР по республике.

Следствие считает, что 11 октября в гараже обвиняемого, где он совместно с потерпевшим распивал спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в шею потерпевшему, от которого тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант вывез тело в лес и закопал его, а затем избавился от одежды жертвы и орудия преступления.

12 октября супруга потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность обвиняемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, обвиняемый находится под стражей.

Анастасия Лопатина