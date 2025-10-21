В Астрахани в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых из иномарки

Прокуратура Советского района Астрахани контролирует проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 09:50 сегодня, 21 октября, на улице Безжонова. Там водитель иномарки «Тойота Камри» выезжал с придомовой территории и столкнулся с «Хенде Герц». Далее последняя врезалась в «ГАЗель».

В результате аварии в медучреждение с травмами увезли водителя и двух пассажиров «Хенде Гетц», включая ребенка 2013 года рождения. Уполномоченные органы проводят проверку по данному факту.

Павел Фролов