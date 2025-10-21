Отопление в Новороссийске поступило в 287 домов

В Новороссийске продолжаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона. За 20 октября в городе запитали 390 объектов, из них 287 — многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным местного филиала АО «АТЭК», в первый день отопительного сезона ресурс подали в 55 социальных объектов. Поэтапное подключение продолжается 21 октября, пуско-наладочные работы в среднем занимают от 5 дней.

В первую очередь отопление подключают в детских садах, больницах и школах, после чего производится запуск системы в жилые дома. В «АТЭК» пояснили, что внутренним и внешним сетям требуется время для прогрева и устранения завоздушивания.

«Отопление будет подаваться согласно температуре наружного воздуха. Важно, чтобы внутридомовые системы МКД были готовы к отопительному сезону»,— сообщили в пресс-службе компании.

София Моисеенко