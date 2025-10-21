Полиция выясняет обстоятельства массового ДТП под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков, автобуса и семи легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Транспортные средства столкнулись в 09:35 сегодня, 21 октября, на 3 км автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба». В результате аварии в медучреждение увезли пассажирку «Ниссана», на месте оказали медпомощь пассажирке «Фольксвагена».

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. ДТП привело к затруднению движения на участке дороги.

Павел Фролов