В Саратовской области погибла пассажир легковушки, проводится проверка

В Ивантеевском районе Саратовской области в ДТП погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла в 10:45 сегодня, 21 октября, близ села Чернава. Там столкнулись «МАЗ» и «ВАЗ-2112». За рулем первого транспортного средства находился мужчина 1970 года рождения, второго — мужчина 2003 года рождения.

В результате аварии водителя легковушки увезли в медучреждение, его пассажир погибла — женщина 2003 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов