Часть обитателей Черного моря может исчезнуть из-за глобального потепления

Глобальное потепление может стать причиной сокращения популяции холодолюбивых обитателей Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости Крым», ссылаясь на ведущего научного сотрудника отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктора Мельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На экосистему Черного моря непосредственным образом влияет глобальное потепление. Как заявляет Виктор Мельников, толщина кислородного слоя уменьшается, а прослойка холодной воды полностью исчезла. Холодноводным видам приходится выживать в условиях высоких температур.

«В частности, черноморский калянус — мелкие рачки, которыми питается рыба, и черноморский шпрот. Это базовые два вида. Они не исчезли никуда, но сейчас попали в условия экстремально высоких температур, и это, естественно, им не на пользу»,— цитирует РИА «Новости Крым» Виктора Мельникова.

До конца столетия температура Черного моря может повыситься на три градуса, в результате чего комплекс холодноводных обитателей может оказаться под угрозой исчезновения.

София Моисеенко