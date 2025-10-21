Заполняемость гостиниц в Новороссийске летом достигла 76%

Средняя загрузка средств размещения в Новороссийске в июне–августе 2025 года составила 76%. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным ведомства, туристический поток в город за летний сезон составил около 122,2 тыс. человек — на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в Новороссийске отдохнули около 117,6 тыс. человек.

В министерстве уточнили, что в межсезонье город продолжит привлекать туристов экскурсионными маршрутами, винодельнями, музеями, прогулками по набережной и паркам. Среди популярных объектов для посещения — памятники «Исход», «Дарующая воду», «Памятник основателям города Новороссийска», «Жене моряка», а также скульптура Геши Козодоева и монумент Черноморской хамсе.

Екатерина Голубева