Депутат Панов предложил регламентировать работу сантехников и электриков

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов предлагает определить регламент работы мастеров бытовых услуг. Парламентарий считает, что этим стоит заняться по примеру контроля за работой курьеров, пишет «Парламентская газета».

Господин Панов изложил инициативу в обращении в региональный Роспотребнадзор и к двум вице-губернаторам Петербурга Кириллу Полякову и Игорю Потапенко. Депутат уверен, что в сфере оказания таких услуг нужны единые стандарты, прозрачные тарифные сетки, возможность идентификации работников и механизмы соблюдения законов РФ, касающиеся заключения договоров, выдачи чеков и обеспечения гарантийного обслуживания. Парламентарий готов обсудить вопрос глубже и специально собрать заседание, пригласить чиновников, заинтересованных представителей отрасли и профильных экспертов.

При изучении ситуации на рынке бытовых услуг Дмитрий Панов выявил недостатки работы колл-центров — мастеров назначают по запросу, клиент не знает, кто именно придет к нему в дом. К тому же к петербуржцам приходят без шаблона договора, без кассового аппарата, но с высокими ценниками на услуги.

Татьяна Титаева