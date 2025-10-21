Трех жителей Махачкалы подозревают в похищении человека и вымогательстве

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Махачкалы за похищение человека (ст. 126 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Следствие считает, что в октябре 2025 года группа лиц обманом заманила незнакомого мужчину в квартиру в Махачкале, где применили к нему физическую силу и удерживали против воли. Фигуранты потребовали у потерпевшего 1 млн руб. за нераспространение сведений, порочащих его честь и достоинство.

Всех подозреваемых задержали. Следователи проводят работу на закрепление доказательственной базы.

Константин Соловьев