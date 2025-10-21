Ставропольский фермер незаконно получил почти 1 млн рублей субсидий

В Ставрополе расследуют уголовное дело о мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями на овощеводство. В операции участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД и УФСБ Ставропольского края, сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 42-летний житель села Ачикулак Нефтекумского округа в 2019 и 2020 годах подал заявки на получение господдержки, представив поддельные документы о выращивании овощей на своем земельном участке. По результатам проверки выяснилось, что заявленная информация была ложной. За два года мужчина получил порядка 900 тыс. руб. и израсходовал их на личные нужды.

Следственный отдел по расследованию организованной преступной деятельности управления МВД по городу Ставрополю возбудил в отношении него два уголовных дела по статье «Мошенничество», которые объединены в одно производство. Расследование продолжается.

Станислав Маслаков