Прокуратура Ставрополья пресекла незаконную приватизацию санатория в Сочи

Прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконную приватизацию шести объектов санатория «Ставрополье» в Сочи, которые коммерческая организация пыталась выкупить по заниженной стоимости через суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что коммерческая компания инициировала судебное разбирательство с целью незаконной приватизации шести объектов краевой собственности.

После вступления краевой прокуратуры в процесс судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила решения арбитражных инстанций. Эти решения обязывали региональные власти продать высоколиквидную недвижимость на черноморском побережье по заниженной цене. Учитывая позицию надзорного органа, при новом рассмотрении дела суд отклонил требования краснодарской компании.

Константин Соловьев