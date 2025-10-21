Жительница Северной Осетии 4 года незаконно получала пенсию умершей матери

Жительница Алагирского района Северной Осетии четыре года получала пенсию своей умершей матери, присвоив более 1,1 миллиона рублей, сообщает республиканская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина умышленно скрывала смерть матери, наступившую 27 декабря 2021 года, и не сообщила об этом в Пенсионный фонд. Несмотря на смерть пенсионерки, выплаты продолжали поступать на банковскую карту, оформленную на её имя. Подозреваемая снимала деньги и использовала их по своему усмотрению.

По итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ — мошенничество в крупном размере. В отношении фигурантки назначена подписка о невыезде. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Станислав Маслаков