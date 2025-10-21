В Южном районе Новороссийска временно приостановят подачу газа

В Южном районе Новороссийска с 8:00 22 октября до 13:00 23 октября будет временно приостановлена подача газа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения связаны с проведением работ по переврезке новых газопроводов среднего давления в рамках реконструкции проспекта Дзержинского на участке от улицы Южной до улицы Мурата Ахеджака, включая устройство кольцевого пересечения и выезда на улицу Котанова.

Как сообщили в администрации города, работы затронут ряд социальных объектов и жилых домов.

Под отключение попадут: котельная по ул. Южная (район дома № 15), объекты на ул. Южная, 5 и пр. Дзержинского, 221Б, 227, 229, 233, банный комплекс «Магнолия», гостиница «Шоколад», спортивный комплекс на пр. Дзержинского, здания по ул. Мореходной, 2 и 5, и по ул. Григорьева, 6А и 27.

Без газа останутся также жилые дома по адресам: ул. Григорьева, 17–27, 35, ул. Благовещенская, 3–33 (нечетная сторона) и 4–26 (четная сторона), ул. Ракетная, 6 и 8, пер. Войсковой проезд, 12 и 14.

Екатерина Голубева