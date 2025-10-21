В Пятигорске за неделю ущерб от мошенников достиг 5 млн рублей

За прошедшую неделю в полицию Пятигорска обратились 12 жителей, пострадавших от бесконтактного мошенничества. Ущерб от действий злоумышленников достиг 5 млн руб., сообщили в городской полиции.

Самым распространенным видом обмана стало мошенничество через покупки/продажу каких-либо товаров. Жертва размещает свое объявление или связывается с продавцом при желании что-то купить.

В первом случае мошенники отправляют ссылку для получения оплаты за товар. После перехода по этой ссылке злоумышленники получают полный доступ ко всем данным жертвы и списывают деньги с их счетов. Во втором случае мошенники просят перевести им предоплату за тот или иной товар под предлогом того, чтобы его не купил другой покупатель. А затем, получив денежные средства, перестают выходить на связь и удаляют номера.

Мария Хоперская