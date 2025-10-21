В Абинске задержали жителя Московской области, угрожавшего школьникам ножом

48-летнего жителя Видного Московской области задержали на территории Абинска. Он угрожал подросткам возле школы, при этом с собой у него был нож. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина находился у школы по улице Тищенко. В полицию обратилась учительница. На место прибыли сотрудники ППС и задержали приезжего. Выяснилось, что он находится в Абинске около трех месяцев.

Сейчас проводится проверка. Нож у задержанного изъяли, а его госпитализировали в специальное медучреждение. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Алина Зорина