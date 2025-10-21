Пять улиц Промышленного района Ставрополя остались без света 21 октября

В Промышленном района Ставрополя сегодня, 21 октября, проводится неотложный ремонт трансформаторной подстанции. По этой причине пять улиц района остались без света. Об отключениях сообщили в АО «Горэлектросеть».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, с 9:00 света нет в пределах следующих улиц: Пирогова (29-53), Мастеровая (24А), Перспективная, (1, 2-30), Узорная (12-18) и Салова (32,34).

Восстановить подачу электроэнергии планируется до 16:00.

Мария Хоперская