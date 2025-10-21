Мандат депутата ГС УР передан заведующей детской поликлиникой Нине Селиверстовой

Вакантный мандат депутата Госсовета Удмуртии после ухода бывшего замруководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Любови Зайцевой передали по списку заведующей детской поликлиникой ГКБ №8 Нине Селиверстовой. Об этом сообщает пресс-служба избиркома республики.

Нина Селиверстова заведут детским медучреждением с 1991 года. Она — педиатр высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии. Ижевский государственный медицинский институт Нина Селиверстова окончила в 1988 году. Педиатру 63 года.

Напомним, Любовь Зайцева добровольно сложила полномочия депутата Госсовета Удмуртии после избрания в гордуму Ижевска на выборах 12-14 сентября. В середине октября, на первой сессии местного парламента, она стала председателем гордумы Ижевска. Эксперты назвали ее наиболее подготовленным депутатом для этой должности.

