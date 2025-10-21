В Адыгее препараты для лечения урологических заболеваний подорожали на 7,1%

В Республике Адыгея средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения урологических заболеваний увеличилась за восемь месяцев до 891,7 руб. Это на 7,1% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Канефрон Н» (таб. 60 шт.) стал наиболее популярным среди жителей Адыгеи, его стоимость выросла на 7,6% — до 863,9 руб. Препарат «Цистон» (таб. 100 шт.) подорожал на 16,2%, цена достигла 844,4 руб.

«Канефрон Н» (таб. 120 шт.) оказался единственным препаратом, который подешевел на территории республики. Его стоимость снизилась на 6% — до 1,6 тыс. руб.

«Омник Окас» (таб. 0,4 мг, 30 шт.) прибавил в стоимости 5,1%, цена составила 790,9 руб. Похожий препарат «Омник Окас» с контролируемым высвобождением (0,4 мг, 30 шт.) подорожал на 10,5% — до 862,4 руб.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории Краснодарского края средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения урологических заболеваний с начала 2025 года выросла до 878 руб. Это на 8% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Алина Зорина