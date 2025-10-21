В Новороссийске ввели ограничения на подачу воды

В Новороссийске 21 октября 2025 года введены ограничения на подачу воды в связи с аварийно-восстановительными работами на водосети «ТГВ». Как сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска», подача воды предприятию будет снижена на 25% с 10:00 до 12:00.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В связи с ограничением ресурса, вода будет подаваться населению по графику: утром — с 06:00 до 09:00, вечером — с 18:00 до 21:00. Планируется, что после завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме в течение двух часов.

Для жителей, испытывающих трудности с доступом к воде, организуют подвоз автоцистернами по заявкам.

Екатерина Голубева