Суд наказал саратовца за неуплату алиментов на сумму 179 тыс. руб.

В Советском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, ранее суд обязал фигуранта выплачивать алименты на содержание двух детей 2007 и 2008 года рождения. Его привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, но он не перестал уклоняться от уплаты алиментов, не пытался устроиться на работу, не помогал несовершеннолетним материально.

В общей сложности фигурант задолжал по алиментам свыше 179 тыс. руб. По решению суда он получит полгода принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов