В аварии в Петровском округе пострадали два человека

В Петровском округе два человека пострадали в ДТП. Авария случилась утром 20 октября на проспекте Генерала Воробьева в Светлограде, сообщили в госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 78-летний водитель «Опеля» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил автомобилю «Лада Гранта» под управлением 25-летней местной жительницы.

В результате случившегося оба автомобилиста пострадали. С травмами их доставили в больницу. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская