Вывоз лесопродукции из Удмуртии в Узбекистан в январе—октябре увеличился на 29%

С начала года Удмуртия направила в Узбекистан 31 тыс. куб. м лесопродукции, что на 29% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Проверка одной из партий объемом 0,1 тыс. куб. м состоялась 20 октября. Лабораторные исследования образцов лесопродукции показали отсутствие вредных организмов. Экспортеру выдано три фитосанитарных сертификата.

Напомним, за указанный период Удмуртия вывезла в Таджикистан 5,9 тыс. куб. м лесопродукции, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В Казахстан за январь—август было направлено 15,8 тыс. куб. м товара и 5 тыс. поддонов деревянных изделий. Динамика год к году не приводится. Поставки лесопродукции в другие регионы РФ с начала года увеличились на 9%, до 112,3 тыс. куб. м.