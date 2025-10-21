Расписание «Ласточек» Санкт-Петербург — Псков изменили по техническим причинам
В Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам временно изменили расписание и маршрут следования нескольких пассажирских поездов. Об этом предупредили утром 21 октября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Изменения, в частности, коснулись поездов № 810 «Ласточка» Псков — Санкт-Петербург и № 809 «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Они проследуют через станции Батецкая и Дно. В связи с этим время в пути увеличится, отметили в ОЖД.
Также измененным маршрутом через станцию Дно проследует пригородный поезд № 6507 Луга — Псков.
Соблюдение прав пассажиров в связи с изменениями в движении поездов поставила на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.
