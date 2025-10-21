На Кубани озимыми культурами засеяли более 833 тысяч га

Аграрии Краснодарского края засеяли озимыми культурами более 833 тыс. га — почти половину от запланированного объема. Посевная площадь остается на уровне предыдущих лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Из-за засухи в северных районах региона в этом году пострадала часть урожая. Чтобы снизить риски в будущем, фермеры переходят на сорта с ранним созреванием, сотрудничают с учеными и оформляют агрострахование — инструмент защиты от неблагоприятной погоды.

«Уверен, благодаря опыту и профессионализму наших аграриев, а также своевременным мерам поддержки мы сможем успешно завершить осеннюю посевную кампанию и заложить основу для будущего урожая»,— заявил губернатор.

Ранее глава региона сообщал, что аграриям предстоит засеять около 1,8 млн га, из них более 1,6 млн га — пшеницей. Используются только семена, выведенные кубанскими селекционерами. В 2025 году на поддержку и развитие растениеводства было выделено 5,4 млрд руб. Общий объем финансирования агропромышленного комплекса достигнет 15,8 млрд руб.

Алина Зорина